С начала 2022 года в Башкирии задержали около 100 автомобилей нелегальных перевозчиков

фото: Минтранс РБ

С начала текущего года ГИБДД задержала на территории Башкирии около ста автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом 8 сентября сообщил региональный Минтранс.

– Эти перевозчики не имеют разрешительной документации. А это значит, водители не проходят медицинский осмотр, не проходят осмотр механика. Это подвергает опасности жизни пассажиров, - пояснил замминистра Александр Клебанов.

За 2021 год в республике было зарегистрировано почти сотня ДТП с участием нелегальных перевозчиков на автомобилях Lada Largus. В этих авариях погибли 18 человек, еще 131 – получил травмы.

По оценке Минтранса Башкирии, в регионе сейчас работают еще порядка 200 «нелегалов». Для пресечения их деятельности ГИБДД еженедельно устраивает проверки на дорогах. Очередной рейд проходит сегодня на трассе М-7.