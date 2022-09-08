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Происшествия8 сентября 2022 5:59

В Башкирии погиб 25-летний монтер, который схватился за провод под напряжением

ЧП произошло в Кумертау
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Кумертау погиб 25-летний электромонтер предприятия «Элеватор».

В Гострудинспекции Башкирии сообщили, что несчастный случай произошел во время замены лампы освещения в одном из цехов предприятия. 25-летний электромонтер попросил коллег отключить подачу электричества на линию освещения и по лестнице забрался к неисправному светильнику. Мужчина заменил неисправное устройство, а потом неожиданно начал сползать вниз и упал с лестницы. Оказалось, что линия освещения была под напряжением.

Во время расследования выяснилось, что коллеги погибшего выключили основную линию освещения, а неработающий светильник был аварийным и работал от другой линии. Примечательно, что при себе у монтера был тестер напряжения, но перед началом работ он им не воспользовался. Также эксперты установили, что погибший не был допущен к работам и лишь дублировал дежурных электромонтеров-наставников.

Полученные при расследовании гибели рабочего материалы передали в следственные органы.