В Башкирии при ДТП с ВАЗ-2115 пострадали водитель без прав и его пассажирка

фото: ГИБДД РБ

В Белорецком районе Башкирии при ДТП с легковушкой пострадали водитель и его пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около полудня 7 сентября. На пятом километре трассы Белорецк-Сосновка-Уткалево 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Водитель и его 34-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. Мужчина не имел водительских прав, а его машина не была зарегистрирована. Теперь ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.