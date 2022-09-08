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Происшествия8 сентября 2022 5:31

В Башкирии при ДТП с ВАЗ-2115 пострадали водитель без прав и его пассажирка

Оба были доставлены в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Белорецком районе Башкирии при ДТП с легковушкой пострадали водитель и его пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась около полудня 7 сентября. На пятом километре трассы Белорецк-Сосновка-Уткалево 36-летний местный житель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Водитель и его 34-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. Мужчина не имел водительских прав, а его машина не была зарегистрирована. Теперь ему грозит штраф от 5 до 15 тыс. рублей.