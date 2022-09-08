ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей 8 сентября на трассе М-7

8 сентября отдельный батальон ГИБДД Башкирии совместно с Ространснадзором проведет массовые проверки водителей автобусов. Рейды запланированы на 1323 километре трассы М-7 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 сентября, отдельный батальон ГИБДД Башкирии совместно с Ространснадзором проведет массовые проверки водителей автобусов. Рейды запланированы на 1323 километре трассы М-7 (Москва-Казань-Уфа). Этот участок располагается рядом с деревней Подымалово в Уфимском районе. Об этом сообщил начальник региональной дорожной полиции Владимир Севастьянов.

– Автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, – написал начальник Госавтоинспекции республики в своем телеграм-канале.

Севастьянов призвал пассажиров автобусов с пониманием отнестись к проверкам.