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Общество8 сентября 2022 4:14

ГИБДД Башкирии объявила о массовых проверках водителей 8 сентября на трассе М-7

Особое внимание инспекторы будут уделять пассажирским перевозкам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
8 сентября отдельный батальон ГИБДД Башкирии совместно с Ространснадзором проведет массовые проверки водителей автобусов. Рейды запланированы на 1323 километре трассы М-7

8 сентября отдельный батальон ГИБДД Башкирии совместно с Ространснадзором проведет массовые проверки водителей автобусов. Рейды запланированы на 1323 километре трассы М-7

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 8 сентября, отдельный батальон ГИБДД Башкирии совместно с Ространснадзором проведет массовые проверки водителей автобусов. Рейды запланированы на 1323 километре трассы М-7 (Москва-Казань-Уфа). Этот участок располагается рядом с деревней Подымалово в Уфимском районе. Об этом сообщил начальник региональной дорожной полиции Владимир Севастьянов.

– Автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, – написал начальник Госавтоинспекции республики в своем телеграм-канале.

Севастьянов призвал пассажиров автобусов с пониманием отнестись к проверкам.