Годовалого мальчика из Уфы с сильными ожогами инспекторы ГИБДД помогли доставить до больницы

В Уфе годовалому мальчику понадобилась срочная медицинская помощь из-за полученных ожогов. Ребенка доставить в больницу, как отметили в пресс-службе ГИБДД Уфы, помогли сотрудники ведомства.

По предоставленной информации, к инспекторам обратился отец ребенка на дороге «Уфа-Шакша». Водитель автомобиля «Хендай Грета» рассказал, что его сын получил сильные ожоги и ему нужно срочно добраться до больницы. Движение в тот момент было затруднено, поэтому он решил попросить помощи..

Машину с мальчиком сопроводили под специальное звуковое сопровождение до ожогового центра. Сейчас ему оказывают квалифицированную помощь.