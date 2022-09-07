Посетители ТРЦ «Планета» помогут озеленить Уфу

В ТРЦ «Планета» проводят экологическую акцию, которая поможет в озеленении города. В торгово-развлекательном комплексе приняли решение за каждого 100-тысячного посетителя высадить по одному дереву в столице Башкирии. Акция носит название «Зеленая планета» и продлится до 30 сентября.

Сейчас на сайте комплекса уже установлен счетчик, который показывает количество вошедших в здание людей. Чем больше придет посетителей, тем больше деревьев будет высажено в Уфе.

Для стимулирования проводится розыгрыш с брендированными зонтами, абонементами на посещение спортивных кружков и фитнес-центра Mendeleef Fitness в качестве призов. Каждый зарегистрировавшийся в розыгрыше получит упаковку семян для выращивания растений.

Чтобы попытать свою удачу, нужно сделать покупку на сумму от 100 рублей в ТРК «Планета» и зарегистрировать чек в личном кабинете. Розыгрыш планируется проводить раз в две недели, победителя выберет агрегатор случайных чисел.

Подробнее о ТРЦ вы можете узнать на сайте ufa.planeta-mall.ru и в соцсетях.

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