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Общество7 сентября 2022 15:13

МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках до -2°

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ночью в четверг, 8 сентября, местами по Башкирии ожидаются заморозки до 0,-2°

Ночью в четверг, 8 сентября, местами по Башкирии ожидаются заморозки до 0,-2°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью в четверг, 8 сентября, местами по Башкирии ожидаются заморозки до 0,-2°. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в целом в республике 8 сентября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь, местами до умеренного. Скорость северо-западного ветра не превысит 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в среднем по региону ночью составит +2, +7°. Днем тоже будет достаточно прохладно, +9, +14°.