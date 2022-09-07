МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках до -2°

Ночью в четверг, 8 сентября, местами по Башкирии ожидаются заморозки до 0,-2° Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью в четверг, 8 сентября, местами по Башкирии ожидаются заморозки до 0,-2°. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в целом в республике 8 сентября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь, местами до умеренного. Скорость северо-западного ветра не превысит 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в среднем по региону ночью составит +2, +7°. Днем тоже будет достаточно прохладно, +9, +14°.