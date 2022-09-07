Мэрия Уфы утвердила проект планировки четырех кварталов в центре города

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Мэрия Уфы утвердила проект планировки четырех кварталов, ограниченных улицами Ленина, Коммунистической, Пушкина, Цюрупы, Октябрьской Революции и проспектом Салавата Юлаева. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Общая площадь запланированной территории составляет 58,5 гектара. Там располагается более ста объектов культурного наследия, 3-19-этажные жилые дома, детсад, дом физической культуры «Буревестник», здания БГПУ и пожарная часть.

– Объем существующего жилищного фонда составляет […] 144,5 тыс. кв. м общей площади, из общего объема жилищного фонда ветхий жилищный фонд составляет 14,1 тыс. кв. м, жилищный фонд зданий, отнесенных к объектам культурно наследия, 15,9 тыс. кв. м, – говорится в документе. – В ветхих жилых домах и жилых домах относящихся к объектам культурного наследия проживает около 1,1 тыс. чел.

Согласно проекту, в квартале планируется построить пристрой к БГПУ, три подземные парковки, совмещенные начальную школу на 470 мест, детсады на 140 и 70 мест, детский досугово-образовательного центр, офисное здание, культурный и физкультурно-оздоровительного центры, здание ЖЭУ и жилой дом.

В постановлении также сказано, что важная часть проекта – это упорядочение застройки и благоустройство улицы Октябрьской Революции для организации туристического и исторического транспортно-пешеходного пространства. Проект предусматривает перевод существующего жилого фонда на улице в нежилой. В освободившихся зданиях разместят объекты общественного и административного значения.