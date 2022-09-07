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Сегодня, 7 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров улетел в Москву. Он встретился там с зампредседателя Совета Федерации Юрием Воробьевым. Они обсудили проведение десятого форума регионов России и Беларуси, который состоится в Уфе в следующем году. Об этом руководитель региона сообщил в своих соцсетях.

– Мы запланировали обширную программу. Предусмотрели в рамках форума деловую часть, выставку достижений народного хозяйства. На ней прежде всего представим продукцию совместных российско-белорусский предприятий – такие уже есть в Башкортостане, строятся новые, – отметил Хабиров.

Он добавил, что на российско-белорусском форуме также будет культурная часть, на которой народы познакомятся с традициями и творчеством друг друга. По словам главы республики, акцент на мероприятии будет сделан на развитии интеграции молодежи обеих стран.