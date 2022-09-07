Промышленный технопарк в Башкирии за 1,3 млрд рублей внесли в реестр Минпромторга России

фото: правительство РБ

Проект промышленного технопарка «Мастер» в башкирском городе Туймазы внесли в федеральный реестр Минпромторга России. Ориентировочная стоимость кластера оценивается в 1,3 млрд рублей. Об этом 7 сентября сообщило региональное правительство.

– Включение в реестр Минпромторга России открывает новые возможности для получения государственной поддержки на федеральном уровне, включая налоговые льготы и другие преференции, – объяснил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев.

Туймазинский промышленный технопарк [ТПТ] «Мастер» будет создан на базе незадействованного комплекса. В течение ближайших двух лет там реконструируют производственные и офисные помещения общей площадью 24 тыс. кв. метров.

Намерение разместить свои производства на территории ТПТ подтвердили три резидента. Якорным предприятием в технопарке станет «Туймазинский завод автобетоновозов». Он планирует запустить производство широкого ассортимента современной прицепной техники. Всего на территории кластера планируется участие до десяти резидентов, которые создадут 500 рабочих мест и в сумме будут иметь годовой объем выручки в 11,4 млрд рублей.