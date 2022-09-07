В Башкирии задержали директора школы, выбивавшего взятку у участника Олимпийских игр

В башкирском городе Стерлитамаке полиция задержала директора школы, который вымогал взятку у тренера по плаванию. Спортсменом оказался 30-летний российский пловец и участник Олимпийских игр в Лондоне Антон Анчин

В башкирском городе Стерлитамаке полиция задержала директора школы, который вымогал взятку у тренера по плаванию. Спортсменом оказался 30-летний российский пловец и участник Олимпийских игр в Лондоне Антон Анчин. Он хотел арендовать в учреждении бассейн, чтобы учить детей плаванию. Об этом «КП-Уфа» 7 сентября рассказал собственный источник в правоохранительных органах. Ситуацию прокомментировали в региональных МВД и Следственном комитете.

Анчин организовал группу детей по занятию плаванием. Он обратился к 65-летнему директору одной из школ Стерлитамака, где был бассейн, и предложил ему заключить договор аренды площадки. Руководитель учреждения попросил у тренера более 160 тыс. за предоставление водоема без подписания соглашения.

– Данная сумма была определена директором школы из расчетов посещения бассейна определенным количеством детей за определенный период времени, – пояснили в МВД.

После предложения спортсмен обратился в полицию с заявлением о вымогательстве.

5 сентября сотрудники МВД с поличным задержали директора школы при получении части денег в размере 125 тыс. рублей. По материалам полиции Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о получении взятки в крупном размере должностным лицом.