Жительницу Башкирии посадили на шесть лет за перевод денег террористу в Сирии

Апелляционный военный суд утвердил приговор 36-летней жительнице башкирского города Октябрьского по уголовным делам о содействии террористической деятельности

Апелляционный военный суд утвердил приговор 36-летней жительнице башкирского города Октябрьского Алие Сайфуллиной по пяти уголовным делам о содействии террористической деятельности. Об этом 7 сентября сообщила региональная ФСБ.

Женщину отправили в колонию общего режима на шесть лет за перевод денег на банковскую карту человека, который участвовал в вооруженном конфликте в Сирии на стороне международной террористической организации. Она неоднократно перечисляла средства в период с 2013 по 2014 год.

Сначала Сайфуллину признал виновной Центральный окружной военный суд. Затем приговор оставила в силе апелляционная инстанция.