Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2022 4:15

Жительницу Башкирии посадили на шесть лет за перевод денег террористу в Сирии

Она перечисляла средства в период с 2013 по 2014 год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Апелляционный военный суд утвердил приговор 36-летней жительнице башкирского города Октябрьского по уголовным делам о содействии террористической деятельности

Апелляционный военный суд утвердил приговор 36-летней жительнице башкирского города Октябрьского по уголовным делам о содействии террористической деятельности

Апелляционный военный суд утвердил приговор 36-летней жительнице башкирского города Октябрьского Алие Сайфуллиной по пяти уголовным делам о содействии террористической деятельности. Об этом 7 сентября сообщила региональная ФСБ.

Женщину отправили в колонию общего режима на шесть лет за перевод денег на банковскую карту человека, который участвовал в вооруженном конфликте в Сирии на стороне международной террористической организации. Она неоднократно перечисляла средства в период с 2013 по 2014 год.

Сначала Сайфуллину признал виновной Центральный окружной военный суд. Затем приговор оставила в силе апелляционная инстанция.