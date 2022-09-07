МЧС Башкирии прокомментировало информацию о гибели мальчика на трансформаторе

фото: соцсети

В соцсетях распространяется видео с информацией о погибшем от удара током ребенке, который залез на трансформатор. Инцидент выдают за произошедший в селе Агиртамак Туймазинского района Башкирии. Тревожные сообщения прокомментировали в региональном МЧС. Там заявили, что в ведомство подобные вызовы не поступали.

– Сообщений о том, что в Туймазинском районе в н.п. Агиртамак ребенок залез на трансформатор, его убило током и требуется помощь не поступало. Выездов пожарной охраны на указанный случай не осуществлялось, – передали «КП-Уфа» в МЧС. – Кроме того, на пожарной машине [на видео] указан номер части, там цифра 6. А у нас нет в Туймазах шестой пожарно-спасательной части.

Как стало известно «КП-Уфа», сам случай с видео действительно был, однако не в Башкирии – а на Кузбассе. Там 18 августа 9-летний мальчик забрался на трансформаторную подстанцию и погиб от удара током, случайно задев головой провода.