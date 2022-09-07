Уфимский врач рассказала, как коронавирус мутирует осенью 2022 года

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Уфимский терапевт ГКБ 5 Хадижат Адазиева рассказала, как коронавирус мутирует осенью 2022 года.

По всему миру продолжается пандемия коронавируса, при этом опасная болезнь с каждым годом изменяется. Она наносит вред не только органам дыхания, но и другим важным системам здоровья.

Издание «Молодежная Газета» со ссылкой на уфимского терапевта Хадижат Адазиеву сообщает, что сейчас пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, помимо симптомов ОРВИ, жалуются на боли в суставах и проблемы с пищеварением.

При этом врач говорит о том, что нынешняя волна ковида считается самой легкой, но прогнозируемый сценарий может измениться в любой момент.

Самым эффективным методом защиты от коронавируса сейчас считается вакцинация. Сделать прививку, как правило, можно в поликлинике по месту жительства.