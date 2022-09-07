В Бирске открыли новую поликлинику, которая должна была заработать в 2021 году

фото: vk.com // Радий Хабиров

В башкирском городе Бирске открыли новую поликлинику. Об этом в своих соцсетях 7 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Поликлиника будет обслуживать 54 тысячи человек, в том числе 13 тысяч детей. В здании – 4 этажа, два отдельных входа – во взрослое и детское отделения, комфортные лифты, доступная среда для маломобильных пациентов, – написал руководитель региона.

Он добавил, что в лечебнице есть своя лаборатория и установлено современное эндоскопическое и офтальмологическое оборудование, а также аппараты УЗИ.

Предполагалось, что бирская поликлиника откроется раньше – еще в 2021 году. Само здание построили быстро, однако поставка оборудования и получение лицензии затянулись. Этим летом Хабиров потребовал завершить оснащение лечебницы к 1 сентября.