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Общество7 сентября 2022 15:51

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил главами районов следить за отловом собак

Ситуацию с наплывом бродячих животных в городе он назвал «ненормальной»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил главам районов города следить за отловом собак в городе на фоне участившихся случаев их нападения на людей

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил главам районов города следить за отловом собак в городе на фоне участившихся случаев их нападения на людей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил главам районов города следить за отловом собак в городе на фоне участившихся случаев их нападения на людей. Такое задание чиновникам сити-менеджер дал во время оперативного совещания в администрации 7 сентября.

– В последние дни участились случаи нападения собак. Это ненормальная ситуация. Вовремя надо реагировать. Для меня непонятно, почему наши службы вовремя не отреагировали. У нас есть деньги в бюджете на эту работу. Какие-то сложности с подрядчиками у нас есть? Я прошу оперативно реагировать Центр общественной безопасности, вовремя определять места скопления собак и предоставлять информацию. Глав прошу на личном контроле держать этот вопрос. Более важной задачи сегодня нет, – сказал Мавлиев.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Рустем Хамитов пояснил, что в Уфе работают четыре подрядчика по отлову. Основной причиной наплыва бродячих собак чиновник назвал завершение садового сезона: из-за отсутствия подкормки в пригороде собаки идут на улицы башкирской столицы.

Ранее «КП-Уфа» писала, что стая бездомных собак набросилась на женщину неподалеку от детского сада по улице Амантая.