Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 7:13

Ночью 6 сентября в Уфе загорелось кафе

Инцидент произошел в общепите на Лесном проезде
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Минувшей ночью, 6 сентября, в Уфе загорелось здание кафе по Лесному проезду, 6/6. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера службы спасения поступил в 23:04. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС: 11 человек и четыре единицы техники.

– По прибытии установлено, что огнем повреждены стены, потолок и имущество на общей площади 20 кв.м, – передали в экстренном ведомстве. – Погибших и пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в 23:27. Спустя три минуты спасатели ликвидировали открытое горение.

В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.