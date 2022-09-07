С начала 2022 года численность зарегистрированных в Башкирии безработных снизилась на 9%

В Башкирии с начала текущего года численность зарегистрированных безработных снизилась на 9% или 2 тыс. человек

В Башкирии с начала текущего года численность зарегистрированных безработных снизилась на 9% или 2 тыс. человек. Показатели рынка труда в регионе «вернулись к «досанкционным», сообщил в своих соцсетях 7 сентября премьер-министр местного правительства Андрей Назаров.

– В начале года мы запустили региональную программу по организации профобучения работников промпредприятий, находящихся под риском увольнения. 26 работодателей республики получили субсидии в объеме 161 млн рублей. Более 1 тысячи сотрудников смогли сохранить работу, – написал чиновник.

В рамках дополнительных мер 1 тыс. работодателей получили 560 млн рублей субсидий. Это, по словам Назарова, позволило им сохранить занятость 9,7 тыс. работникам и трудоустроить 10 тыс. граждан.

В сформированном республиканском правительством реестре работодателей с потребностями в сотрудниках вошли 2,3 тыс. предприятий – они готовы трудоустроить 26 тыс. человек.

За январь-июнь 2022 года в Башкирии трудоустроились или сохранили работу порядка 147,5 тыс. человек. Премьер отметил, что это больше планового значения в полтора раза.