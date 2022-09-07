В Башкирии пьяный водитель Lada Priora погубил в ДТП 21-летнюю пассажирку

В Дуванском районе Башкирии при ДТП с пьяным водителем легковушки погибла 21-летняя пассажирка

В Дуванском районе Башкирии при ДТП с пьяным водителем легковушки погибла 21-летняя пассажирка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась утром 6 сентября. На 204 километре Бирск-Тастуба-Сатка 19-летний местный житель за рулём Lada Priora не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

– 21-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Медицинская помощь потребовалась водителю и ещё одной 19-летней пассажирке. Все участники аварии также не были пристегнуты ремнями безопасности, – передали в дорожной полиции.

Выжившая пассажирка рассказала инспекторам, что все, кто сидел в машине, со вчерашнего дня распивали алкоголь и катались по району. В больнице водителя проверили на опьянение – освидетельствование показало у него 0,907 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.