Жительница Башкирии пустила в дом гадалку, которая украла у нее золото с деньгами и оставила куклу

Пожилая жительница Башкирии пустила в дом гадалку, которая украла у нее золото и деньги.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что неприятная история произошла в Стерлитамаке. Пожилую жительницу на улице города окликнула незнакомка, которая пожаловалась, что ей негде ночевать. Бабушка согласилась пустить женщину переночевать за небольшую плату.

В квартире гостья заявила, что на сыновей женщины наложили порчу. «Вылечить» их гадалка предлагала через странный ритуал – пенсионерке нужно было собрать все золото и деньги в мешок, а затем спрятать его под подушку кровати. В итоге воровка стащила ценности, а на их место положила куклу. Своей жертве на прощание она посоветовала сходить в церковь и выпить святой воды. По пути в храм пенсионерка поняла, что ее обманули – но к этому моменту гадалка уже пропала. Ее добычей стали 27 тысяч рублей и золотые украшения.

Полицейским удалось поймать целительницу в Перми. Женщину задержали и доставили в Башкирию. Она во всем призналась и пообещала возместить ущерб пенсионерке.