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Общество7 сентября 2022 4:26

За год заболеваемость мышиной лихорадкой в Башкирии выросла в девять раз

Власти республики озабочены вспышками опасной болезни
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Переносчиком опасной болезни является рыжая мышь-полевка

Переносчиком опасной болезни является рыжая мышь-полевка

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил, что городские власти обеспокоены вспышкой заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиная лихорадка – Ред.). О резком увеличении заболевших этой опасной инфекцией говорили и ранее на совещании в правительстве республики. С докладом о ситуации на конец августа-начало сентября этого года выступила замруководителя Роспотребнадзора Галина Пермина.

Санитарный врач подтвердила, что эпидемиологическая ситуация с мышиной лихорадкой вызывает озабоченность. Дело в том, что переносчиком этой инфекции является рыжая мышь-полевка, которая очень хорошо чувствует себя в башкирских липовых лесах.

- Одна из причин резкого роста заболеваемости в этом году – рост численности грызунов. Мышиной лихорадкой за август переболело 1106 жителей республики, и, к сожалению, три случая закончились летально. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го года заболеваемость выросла в девять раз, - подчеркнула Галина Пермина.

Санитарный врач также отметила, что заболеваемость «мышкой» растет и в Уфе. За 8 месяцев 2022 года в башкирской столице эту заразу подхватили уже почти 600 человек.