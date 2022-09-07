За год заболеваемость мышиной лихорадкой в Башкирии выросла в девять раз

Переносчиком опасной болезни является рыжая мышь-полевка Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На оперативном совещании в мэрии Уфы сити-менеджер Ратмир Мавлиев заявил, что городские власти обеспокоены вспышкой заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (мышиная лихорадка – Ред.). О резком увеличении заболевших этой опасной инфекцией говорили и ранее на совещании в правительстве республики. С докладом о ситуации на конец августа-начало сентября этого года выступила замруководителя Роспотребнадзора Галина Пермина.

Санитарный врач подтвердила, что эпидемиологическая ситуация с мышиной лихорадкой вызывает озабоченность. Дело в том, что переносчиком этой инфекции является рыжая мышь-полевка, которая очень хорошо чувствует себя в башкирских липовых лесах.

- Одна из причин резкого роста заболеваемости в этом году – рост численности грызунов. Мышиной лихорадкой за август переболело 1106 жителей республики, и, к сожалению, три случая закончились летально. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го года заболеваемость выросла в девять раз, - подчеркнула Галина Пермина.

Санитарный врач также отметила, что заболеваемость «мышкой» растет и в Уфе. За 8 месяцев 2022 года в башкирской столице эту заразу подхватили уже почти 600 человек.