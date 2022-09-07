Хабиров показал, что происходит на стройплощадке Дворца борьбы в Уфе

Фото: пресс-служба главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров выложил в своих соцсетях фото со строительной площадки Дворца спортивной борьбы в Уфе. Этот объект строится на улице Комсомольской прямо за Воскресенским храмом и должен открыться к 450-летию города. Напомним, юбилей Уфы будет праздноваться в 2024 году.

Свой пост в соцсетях, посвященный юбилейному объекту, Хабиров сопроводил объяснением, для чего конкретно в Уфе строится Дворец борьбы. Глава Башкирии подчеркнул, что, по его мнению, борьба и «любые единоборства» – это «один из лучших видов спорта для всестороннего развития наших детей».

- Мы начали строить наш Дворец борьбы, строим его интенсивно. Сделаем этот спортивный центр функциональным. Кроме борьбы, там будет зал для бальных танцев, каток, бассейн, волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки. Рассчитываем и на проведение и культурных мероприятий во Дворце борьбы – предусмотрели в нем большой современный зал, - написал Хабиров на своих страницах в соцсетях.

Власти Башкирии планируют, что Дворец борьбы будет сдан к юбилейным торжествам в честь 450-летия Уфы. По задумке этот объект будет подарком к дню рождения города.