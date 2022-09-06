В Башкирии прекращены поиски пропавшего неделю назад 27-летнего Александра Сальникова

Фото: vk.com/poiskdetei_rb

Волонтеры поискового отряда «Поиск детей-Уфа» объявили в своих социальных сетях о прекращении поисков 27-летнего жителя Бирска Александра Сальникова. Молодой человек ушел из дома в ночь с 30 на 31 августа и бесследно пропал. Родные обратились в полицию, к поискам подключились добровольцы. Ориентировки на Александра распространялись по соцсетям и мессенджерам.

Спустя неделю поисков Александр вышел на связь с родными, поэтому полиция и волонтеры прекратили его поиски. В своих соцсетях добровольцы поискового отряда «Поиск детей-Уфа» после этого случая обратились к своим подписчикам с просьбой быть бдительными и внимательными к себе и окружающим.

- Если решили куда-то пойти, даже просто погулять, лучше, если кто-то из близких будет знать об этом, и вы будете на связи даже, если ситуация абсолютно типичная и вам, и, родным такой ход может показаться паранойей. Не нужные стереотипы, не редко становятся причиной, в числе прочих не хороших событий еще и исчезновений людей. Лучше уж «паранойя», чем исчезновение, - отметили волонтеры.