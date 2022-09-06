В Башкирии простятся с 27-летним Ленаром Динмухаметовым, погибшем в СВО на Украине

Фото: Администрация Учалинского района РБ

В предстоящую среду, 7 сентября, в Учалинском районе Башкирии простятся с 27-летним земляком Ленаром Динмухаметовым, погибшем в специальной военной операции на территории Украины. Как пишет «Учалинская газета» в своих социальных сетях, дома молодого парня ждали родители, сестренка, жена и маленький сын.

Прощание с Ленаром Динмухаметовым пройдет в его родном селе Уразово Учалинского района Башкирии. Траурная церемония состоится 7 сентября 2022 года, панихида начнется в 13:00 часов. Информацию о месте и времени прощания подтвердили в официальном сообществе администрации района.