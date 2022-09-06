Какая погода будет в Башкирии в среду, 7 сентября

В ночное и утреннее время суток местами на автодорогах Башкирии может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды в Башкирии на завтра, 7 сентября.

В республике прогнозируются облачная погода. Пройдут небольшие дожди, местами до умеренных. Скорость западного ветра не превысит 10 метров в секунду

Температура воздуха ночью упадет до +2, +7°. После восхода солнца столбики термометров поднимутся до +10, +15°.

В ночное и утреннее время суток местами на автодорогах Башкирии может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров.