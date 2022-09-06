В разных частях Уфы зафиксировано превышение концентрации хлорида водорода

В воздухе Уфы в воскресенье, 4 сентября, концентрация хлорида водорода была превышена в 1,1 раза

В воздухе Уфы в воскресенье, 4 сентября, концентрация хлорида водорода была превышена в 1,1 раза. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Как следует из данных ведомства, аномалию в 7:00 и 19:00 зарегистрировали сразу два пункта наблюдения в разных частях города. Речь идет о постах по улицам Мажита Гафури, 101 и Свободы, 44.

Напомним, в середине августа повышенная концентрация хлорида водорода в Уфе фиксировалась на протяжении четырех дней подряд.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.