Арбитраж признал банкротом компанию «Госстрой-Стандарт» экс-депутата Уфы Кирилла Бадикова

Арбитражный суд Башкирии сегодня, 6 сентября, признал банкротом девелопера «Госстрой-Стандарт»

Арбитражный суд Башкирии сегодня, 6 сентября, признал банкротом девелопера «Госстрой-Стандарт», который входит в группу компаний «Госстрой» экс-депутата Горсовета Уфы Кирилла Бадикова. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 6 сентября сообщил замминистра строительства Артем Ковшов.

– Сегодня состоялся суд по «Госстрой-Стандарту». Это объект, инвестором по которому выступало «Садовое кольцо», и, так как нам блокировали действия, необходима была процедура банкротства. Скажу прямо: несмотря на все противодействия, эта процедура была введена. Ожидаем, что в октябре на этом объекте будут строители, – сказал чиновник.

Объект, о котором сказал Ковшов, – это жилой комплекс «Дом на Ленина». Именно его строительство должно начаться в октябре.

Напомним, глава «Госстроя» Бадиков сейчас находится под стражей из-за обвинения в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он заключил с 1,1 тыс. гражданами договоры паенакопления и участия в долевом строительстве многоквартирных домов и не исполнил свои обязательства.