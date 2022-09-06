В Уфе женщина во время прогулки по набережной обнаружила две гранаты

фото: Росгвардия Башкирии

В Уфе местная жительница во время прогулки по набережной обнаружила две гранаты. Об этом 6 сентября сообщила Росгвардия Башкирии.

На место находки была направлена группа разминирования. Они выяснили, что найденные предметы – это учебные ручные осколочные гранаты РГД – 5. Они не представляли взрывоопасности. После осмотра их передали следственно-оперативной группе.

В Росгвардии жителей попросили при обнаружении предмета, похожего на снаряд, мину или гранату, быть осторожными, не приближаться к нему и сообщить на находке в правоохранительные органы.