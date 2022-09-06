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Общество6 сентября 2022 12:00

Хабиров назвал «безобразием» нескошенную траву в центре Уфы

По словам руководителя региона, столица республики должна подавать пример другим муниципалитетам
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Нескошенная трава на улице Революционной в центре Уфы

Нескошенная трава на улице Революционной в центре Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «безобразием» нескошенную траву в центре Уфы. Во время оперативного совещания в местном правительстве 6 сентября руководителю региона доложили, что местные жители жалуются на неубранную с улицы Революционной растительность.

– Вот я на улице Революционной вижу гранитный бордюр. Гранитные бордюры мы ставим – они дороже, – потому что мы боремся за качество, эстетику, долговременность, а траву покосить мы не можем нормально. Я Уфу попрошу – все-таки вы должны подавать пример. Это безобразие, – отметил Хабиров.

Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии предложил бороться с пробками в Уфе с помощью квадрокоптеров, а также отчитал чиновников из мэрии за стройку на месте снесенного «А-Кафе».