Нескошенная трава на улице Революционной в центре Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «безобразием» нескошенную траву в центре Уфы. Во время оперативного совещания в местном правительстве 6 сентября руководителю региона доложили, что местные жители жалуются на неубранную с улицы Революционной растительность.

– Вот я на улице Революционной вижу гранитный бордюр. Гранитные бордюры мы ставим – они дороже, – потому что мы боремся за качество, эстетику, долговременность, а траву покосить мы не можем нормально. Я Уфу попрошу – все-таки вы должны подавать пример. Это безобразие, – отметил Хабиров.

Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии предложил бороться с пробками в Уфе с помощью квадрокоптеров, а также отчитал чиновников из мэрии за стройку на месте снесенного «А-Кафе».