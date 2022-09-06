Пропавшую в Башкирии 29 августа 18-летнюю Марию Петрову нашли мертвой

Фото: «БашРегионСпас»

18-летнюю Марию Петрову, которая числилась пропавшей без вести в Башкирии с конца августа, нашли мертвой. Об этом 6 сентября сообщила поисковая организация «БашРегионСпас». Там не уточнили, где и при каких обстоятельствах была обнаружена погибшая.

29 августа Мария ушла из дома в селе Бижбуляк, и с тех пор не выходила на связь с близкими. Помимо волонтеров, ее искали полицейские. Ранее родственница Петровой рассказывала, что та после исчезновения посещала свои страницы в соцсетиях, но сообщения не читала.

Напомним, в июле после трех недель поисков в башкирском городе Салавате нашли убитой 19-летнюю студентку Ксению. Ее зарезал знакомый. После расправы он переписывался с родственниками девушки.