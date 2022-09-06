В 2022 году на поддержку племенного животноводства в Башкирии выделили 344 млн рублей

За семь месяцев текущего года аграрии Башкирии приобрели свыше 1,1 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота // фото: Юрий Самолыго

В 2022 году на поддержку племенного животноводства сельхозтоваропроизводителям Башкирии выделили 344 млн рублей, 67 млн из которых предоставил региональный бюджет. Об этом на заседании в местном правительстве 5 сентября сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

– Сейчас в республике насчитываются 83 племенных организации, значительную долю занимает племенной скот молочного направления продуктивности. За семь месяцев текущего года приобретено свыше 1,1 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота, из них 959 голов – молочного, – рассказал чиновник.

Напомним, в июне парламент Башкирии принял законопроект, разрешающий предпринимателям и фермерам заниматься племенным животноводством.