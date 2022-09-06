Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 10:46

В 2022 году на поддержку племенного животноводства в Башкирии выделили 344 млн рублей

За семь месяцев аграрии республики приобрели свыше 1,1 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За семь месяцев текущего года аграрии Башкирии приобрели свыше 1,1 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота // фото: Юрий Самолыго

За семь месяцев текущего года аграрии Башкирии приобрели свыше 1,1 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота // фото: Юрий Самолыго

В 2022 году на поддержку племенного животноводства сельхозтоваропроизводителям Башкирии выделили 344 млн рублей, 67 млн из которых предоставил региональный бюджет. Об этом на заседании в местном правительстве 5 сентября сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

– Сейчас в республике насчитываются 83 племенных организации, значительную долю занимает племенной скот молочного направления продуктивности. За семь месяцев текущего года приобретено свыше 1,1 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота, из них 959 голов – молочного, – рассказал чиновник.

Напомним, в июне парламент Башкирии принял законопроект, разрешающий предпринимателям и фермерам заниматься племенным животноводством.