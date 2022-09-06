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Происшествия6 сентября 2022 10:05

В Уфе водитель Renault Logan переехал женщину, которая упала под колеса машины

Жуткий случай произошел в Шакше
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Уфе на улице Гвардейской 43-летний водитель Renault Logan сбил 74-летнюю женщину, которая споткнулась и упал под колеса машины.

Видео с моментом аварии выложил депутат Госсобрания республики Рустам Хафизов. Народный избранник посчитал, что женщина оказалась под колесами из-за ремонта дороги.

На кадрах видно, как женщина переходит улицу Гвардейскую в неположенном месте, пока автомобили ждут размещающего сигнала светофора. В один момент несчастная падает прямо перед автомобилем и не может встать. Водитель не увидел лежащего человека и попросту переехал его передними колесами. Его остановили очевидцы, которые подняли автомобиль с пострадавшей и перенесли его.

В ГИБДД столицы рассказали «КП-Уфа», что женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. По факту ДТП начато разбирательство.