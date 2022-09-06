Хабиров предложил купить квадрокоптер для отслеживания пробок в Уфе

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Глава Башкирии Радий Хабиров заинтересовался пробкой, которая образовалась на въезде в Уфу со стороны аэропорта в понедельник утром, 5 сентября. Он предложил закупить для сотрудников ГИБДД города квадрокоптер, чтобы они отслеживали подобные заторы и оперативно на них реагировали. С такой идеей руководитель региона выступил на оперативном совещании в местном правительстве 6 сентября.

– Вы можете объяснить, что вчера случилось? Пробка была в Уфу – полтора часа. Не знаете? – обратился к Минтрансу Башкирии Хабиров. – Давайте мы купим хороший квадрокоптер. Там, наверное, не один нужен – два. Скажите нам – мы купим.

Напомним, ранее министр транспорта Башкирии Александр Булушев рассказал, что причинами пробки на трассе Уфа-Аэропорт стали несколько ДТП, в том числе и массовое.