В Башкирии за неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 32%

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Сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин заявил, что заболеваемость коронавирусом в республике за последнюю неделю выросла на 32%. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 2381 пациент с COVID-19, а в госпиталях лежат 249 человек.

- В инфекционных госпиталях развернуто 535 коек, свободный коечный фонд составляет 18%. Полностью завершили вакцинацию 2 млн 955 тысяч человек, ревакцинацию прошли 828 тысяч, это 58% от плана, - подчеркнул Айрат Рахматуллин.

По словам министра здравоохранения Башкирии, коэффициент распространения COVID-19 по республике составляет 1,1. В целом по стране этот показатель на сегодняшний день составляет 1,2.