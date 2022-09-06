Радий Хабиров озвучил очередные кадровые перестановки в правительстве Башкирии

Фото: скриншот трансляции оперативного совещания

Сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании в Центре управления республикой глава Башкирии Радий Хабиров озвучил очередные кадровые перестановки в своей команде. Так, согласно указу руководителя региона, в кабинете министров появился новый вице-премьер, а также был назначен новый руководитель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору.

- Шильдяев Александр Николаевич назначен заместителем премьер-министра-министром промышленности. Мы много об этом говорили. Он много работал и работает как министр, вполне успешно. Республика два года подряд занимает первое место в федеральном рейтинге по эффективности промышленной политики. Нам нужно объединять усилия в технологическом развитии. Ваша должность называется [вице-премьер] «по научно-технологическому развитию», - обратился Хабиров к новоиспеченному вице-премьеру правительства Башкирии.

Также глава республики накануне подписал указ о назначении на пост руководителя госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина.