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Происшествия6 сентября 2022 8:54

У прилетевшего из Москвы в Уфу самолета обнаружили технический дефект

Boeing 737 приземлился в башкирской столице минувшей ночью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
У прилетевшего из Москвы в Уфу пассажирского самолета обнаружился технический дефект

У прилетевшего из Москвы в Уфу пассажирского самолета обнаружился технический дефект

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У прилетевшего из Москвы в Уфу пассажирского самолета обнаружился технический дефект. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Авиалайнер Boeing 737, отправившийся из аэропорта Внуково, приземлился в башкирской столице 6 сентября около трех часов ночи по местному времени. После посадки экипаж воздушного судна увидел, что на борту сработала сигнализация не выпуска реверса.

Техническим составом дефект был отложен до ремонта, а самолет признали пригодным для последующих полетов.