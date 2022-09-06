У прилетевшего из Москвы в Уфу самолета обнаружили технический дефект

У прилетевшего из Москвы в Уфу пассажирского самолета обнаружился технический дефект Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У прилетевшего из Москвы в Уфу пассажирского самолета обнаружился технический дефект. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Авиалайнер Boeing 737, отправившийся из аэропорта Внуково, приземлился в башкирской столице 6 сентября около трех часов ночи по местному времени. После посадки экипаж воздушного судна увидел, что на борту сработала сигнализация не выпуска реверса.

Техническим составом дефект был отложен до ремонта, а самолет признали пригодным для последующих полетов.