Полиция в Башкирии ищет водителя, который насмерть сбил 28-летнего мужчину

фото: ГИБДД РБ

В Мишкинском районе Башкирии правоохранительные органы разыскивают водителя, который насмерть сбил 28-летнего мужчину. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось около восьми часов утра 6 сентября на седьмом километре автодороги Большесухоязово-Тынбаево. Неизвестный водитель совершил наезд на местного жителя и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков.

Госавтоинспекция республики попросила жителей, у которых есть информация по этому дорожному инциденту, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить в дежурную часть отдельного батальона ГИБДД по телефону 8(347) 235-84-02.