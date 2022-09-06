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Происшествия6 сентября 2022 7:44

В Абхазии спасли едва не утонувшего жителя Уфы

Сейчас он находится в местной больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
5 сентября в акватории Гагры в Абзахии сотрудники местного МЧС спасли жителя Уфы, который едва не утонул в Черном море

5 сентября в акватории Гагры в Абзахии сотрудники местного МЧС спасли жителя Уфы, который едва не утонул в Черном море

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

5 сентября в акватории Гагры в Абзахии сотрудники местного МЧС спасли жителя Уфы, который едва не утонул в Черном море. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.

Известно, что фамилия спасенного – Банников. Сейчас он находится в Гагрской районной больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В МЧС Абхазии добавили, что в тот же день в акватории Гагры утонули двое россиян 30 и 37 лет – жителей Тюменской области и Москвы.