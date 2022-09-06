Видео: Хоккеист СКА Михаил Воробьев убежал от журналистов после оглашения приговора в Уфе

Форвард СКА Михаил Воробьев и его адвокат убежали от журналистов сразу после оглашения приговора хоккеисту в Ленинском суде Уфы.

Утром 6 сентября в Ленинском районном суде Уфы вынесли приговор по делу хоккеиста Михаила Воробьева, которого признали виновным в покупке военного билета через посредника. Форварда питерского СКА признали виновным в даче взятки и оштрафовали на два миллиона рублей.

После оглашения приговора судьи Воробьев и его адвокат поспешили скрыться от журналистов. Также представитель хоккеиста не заявлял о том, что намерен обжаловать приговор суда. По всей видимости, ответчика полностью устроило это решение.