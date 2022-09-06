На 11-й сезон музыкального конкурса «Уфимская Волна 2022» завершен прием заявок

Завершен прием заявок на 11-й сезон музыкального конкурса «Уфимская Волна 2022. Из-за огромного количества желающих попасть в проект, прием завершился чуть раньше, 28 августа, как и было заранее объявлено в группе ВК. Всех, кто ждал последнего дня и не торопился, приглашают принять участие в сезоне 2023 года.

В начале следующей недели, подсчитав количество лайков, репостов и комментариев под постами-представлениями в группе, будет назван победитель по голосованию. Участием в проекте он будет обязан своим друзьям и поклонникам.

Начинается новый этап конкурса – живые прослушивания. 11 и 18 сентября встречаемся в MusicHall27. Жюри конкурса будут прослушивать конкурсантов. Два потока участников, два воскресных вечера, эмоции, как всегда, будут зашкаливать. Это самое волнительное время, это первые встречи «вживую» в рамках конкурса «Уфимская Волна». Будет прекрасная возможность пообщаться, послушать замечания и даже поспорить!

По традиции экспертами оценивается не только вокал, но и эмоциональность подачи песни, яркость создаваемого образа. Ждем группы поддержки, ведь когда аплодирует и ликует зал, то выступать безусловно легче. Для гостей группы запланированы веселые активности и подарки.

В этом году на музыкальный конкурс «Уфимская Волна», который проводит свой 11-й сезон, было подано более 300 заявок из разных городов и районов нашей республики и из различных уголков огромной России. 93 заявки получили статус участника проекта. Это юные вокалисты и группы от 9 до 17 лет, и вокалисты, группы, ансамбли и дуэты, соревнующиеся во взрослых номинациях. Среди них представители Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Салавата, Агидели, Туймазов, Иглинского, Кармаскалинского и Федоровского районов. На конкурс также прислали заявки талантливые ребята России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других городов. Напомним, что в этом году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнер проекта экологическое объединение "ТЕНГРИ".

11 и 18 сентября в MusicHall27, начало прослушиваний в 18:00. Вход свободный.