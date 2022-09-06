Прокуратура озвучила обстоятельства гибели рабочего на стройке Восточного выезда в Уфе

фото: прокуратура РБ

В башкирской прокуратуре рассказали об обстоятельствах гибели рабочего на стройке тоннеля Восточного выезда из Уфы. Он вместе с двумя коллегами упал с 6-метровой металлической конструкции, когда в нее врезался грузовик.

– 2 сентября водитель большегрузного самосвала при движении задел кузовом подвижную металлическую конструкцию для производства высотных работ, – передала пресс-служба ведомства 6 сентября. – Трое рабочих сорвались вниз, получив различные телесные повреждения. Один из них скончался, двое доставлены в медицинское учреждение.

Ранее стало известно, что погибшим оказался 28-летний монтажник. У него остались жена и ребенок. Двум пострадавшим рабочим 21 и 43 года.

Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Параллельно свои проверки и расследования проводят Гострудинспекция и прокуратура.