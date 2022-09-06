В уфимском суде по делу хоккеиста Михаила Воробьева слушают тайные показания свидетеля

Фото: Павел КРАЙНОВ

Судья попросил журналистов удалиться из зала во время дачи показаний свидетеля по делу о даче взятки хоккеистом Воробьевым.

В Ленинском районном суде Уфы в эти минуты проходит заседание по уголовному делу в отношении экс-игрока «Салавата Юлаева» Михаила Воробьева. Спортсмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере и получении незаконной отсрочки от армии. По версии следствия, несколько лет назад он купил военный билет.

Сегодня в самом начале заседания судья Гималетдинов попросил присутствующих журналистов удалиться из зала. Своё решение он объяснил тем, что суд будет слушать показания свидетеля по делу Воробьева и других хоккеистов. Того самого Фарита Самигуллина, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки.

- В отношении него возбуждено иное дело и его показания являются тайной следствия, - заявил судья Ленинского райсуда Уфы.