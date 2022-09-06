В съехавшей в реку ВАЗ-2111 в Башкирии обнаружили тело 44-летнего мужчины

фото: ГИБДД РБ

В Федоровском районе Башкирии легковушка съехала в реку, водитель погиб. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ВАЗ-2111 с мертвым 44-летним жителем Салавата в салоне был обнаружен в реке Ашкадар днем 5 сентября. Полицейские выяснили, что машина съехала в кювет, а затем опрокинулась в воду на четвертом километре автодороги Ишмухаметово – Нордовка – Михайловка.

– Назначено судебно-медицинская экспертиза, которая покажет, что стало истинной причиной смерти мужчины. Известно, что водительских прав он не имел. По данному факту проводится проверка, – передали в дорожной полиции.

Там добавили, что за восемь месяцев текущего года в Башкирии произошло 243 ДТП с участием водителей без прав. В этих авариях 29 человек погибли и еще 282 – пострадали.