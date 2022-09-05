Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве тоннеля Восточного выезда

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 28-летнего рабочего при строительстве тоннеля Восточного выезда по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП случилось 2 сентября. В минувшую пятницу в Уфе трое рабочих на технологической телеге при выполнении работ по отделке упали с высоты более 6 метров. Удар был такой силы, что один из них скончался на месте, остальные получили травмы.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Также к расследованию привлечена Гострудинспекция, допрашиваются очевидцы, изучается документация.

Напомним, что погибшим оказался уроженец Зианчуринского района. Его похоронили 4 сентября. У мужчины остались жена и ребенок.