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Происшествия5 сентября 2022 17:53

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве тоннеля Восточного выезда

При выполнении работ были нарушены правила безопасности
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 28-летнего рабочего при строительстве тоннеля Восточного выезда по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

ЧП случилось 2 сентября. В минувшую пятницу в Уфе трое рабочих на технологической телеге при выполнении работ по отделке упали с высоты более 6 метров. Удар был такой силы, что один из них скончался на месте, остальные получили травмы.

Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы. Также к расследованию привлечена Гострудинспекция, допрашиваются очевидцы, изучается документация.

Напомним, что погибшим оказался уроженец Зианчуринского района. Его похоронили 4 сентября. У мужчины остались жена и ребенок.