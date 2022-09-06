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Общество6 сентября 2022 4:17

В Башкирии водителей лишили прав, полученных по липовым медсправкам

Из-за подделки документов возбуждены уголовные дела
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Автомобилисты медкомиссию не проходили и соответствующего заключения городской больницы не получали.

Автомобилисты медкомиссию не проходили и соответствующего заключения городской больницы не получали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и выяснила, что шесть водителей получили водительские удостоверения с поддельной медсправкой. Автомобилисты медкомиссию не проходили и соответствующего заключения городской больницы не получали.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дела по фактам подделки документов по статье 327 УК РФ (подделка официального документа). Водительские удостоверения четверых водителей признали недействительными.