Гульназ Асаева рассказала, как должны выглядеть мамы в декрете

- Девочки, а особенно мамы в декрете, не забывайте о себе, - сказала звезда своим читательницам.

Недавно ставшей мамой певица Гульназ Асаева рассказала в соцсетях, как должна выглядеть мамы в декрете, и что она делает, чтобы оставаться привлекательной даже дома.

-Даже дома я люблю красиво выглядеть. Должны быть обязательно чистые волосы, красивый макияж. Конечно, важно ходить не в рваных вещах, а в красивых пижамах, это для меня важно. Девочки, а особенно мамы в декрете, не забывайте о себе, - сказала звезда своим читательницам.

Молодые мамы поддержали ее слова, но отметили, что не всегда удается выделить время на себя в круговороте детских хлопот.

Напомним, что Асаева 17 октября 2021 года стала мамой. В их с Вильданом Шамсутдиновым семье родилась дочь Дина.