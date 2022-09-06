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Общество6 сентября 2022 3:23

Гульназ Асаева рассказала, как должны выглядеть мамы в декрете

Красивый макияж, чистые волосы – важно для певицы, даже если она весь день проводит дома
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
- Девочки, а особенно мамы в декрете, не забывайте о себе, - сказала звезда своим читательницам.

- Девочки, а особенно мамы в декрете, не забывайте о себе, - сказала звезда своим читательницам.

Недавно ставшей мамой певица Гульназ Асаева рассказала в соцсетях, как должна выглядеть мамы в декрете, и что она делает, чтобы оставаться привлекательной даже дома.

-Даже дома я люблю красиво выглядеть. Должны быть обязательно чистые волосы, красивый макияж. Конечно, важно ходить не в рваных вещах, а в красивых пижамах, это для меня важно. Девочки, а особенно мамы в декрете, не забывайте о себе, - сказала звезда своим читательницам.

Молодые мамы поддержали ее слова, но отметили, что не всегда удается выделить время на себя в круговороте детских хлопот.

Напомним, что Асаева 17 октября 2021 года стала мамой. В их с Вильданом Шамсутдиновым семье родилась дочь Дина.