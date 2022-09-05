10 миллиардов рублей направят на развитие придорожного сервиса в Башкирии

Облагораживать и строить новые объекты будут постепенно – на федеральных, региональных и муниципальных дорогах появляются магазины, кафе, общественные туалеты. Фото: Эльвина АПАРИНА

В Башкирии на развитие придорожного сервиса выделят 10 млрд рублей, сообщил Андрей Назаров в своем телеграм-канале. Инвесторы построят 88 новых объектов на трассах региона и модернизируют уже имеющиеся.

На сегодняшний день в Башкирии уже появилось 149 и усовершенствовано 159 объектов. Инвесторы вложили более 2,7 млрд рублей.

Облагораживать и строить новые объекты будут постепенно – на федеральных, региональных и муниципальных дорогах появляются магазины, кафе, общественные туалеты. Крупные нефтяные компании договорились построить новые сооружения рядом с АЗС, чтобы совместно использовать переходно-скоростные полосы.

Назаров отметил, что бизнесменам, которые хотят работать в данной сфере, предоставляют землю в аренду без проведения торгов, налоговые льготы и субсидии на строительство до 30 млн рублей.