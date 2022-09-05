Жители многоквартирных домов в Башкирии могут выиграть один миллион рублей

Победителей будет несколько, им положены суммы от 100 тысяч рублей до одного миллиона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии, проживающие в многоквартирных домах, могут выиграть один миллион рублей в конкурсе от Министерства ЖКХ республики. С 1 сентября по 1 ноября 2022 года министерство принимает документы на участие в конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

Победителей будет несколько, им положены суммы от 100 тысяч рублей до одного миллиона. Потратить их можно будет на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества. Также из этих денег можно выплатить премию до 15 тысяч рублей председателю совета многоквартирного дома или председателю правления товарищества собственников.

Итоги будут подведены до 1 декабря. Более подробно узнать о конкурсе можно по ссылке.