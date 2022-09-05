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Общество5 сентября 2022 14:24

Жители многоквартирных домов в Башкирии могут выиграть один миллион рублей

Деньги можно будет потратить на содержание домов и участков
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Победителей будет несколько, им положены суммы от 100 тысяч рублей до одного миллиона.

Победителей будет несколько, им положены суммы от 100 тысяч рублей до одного миллиона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Башкирии, проживающие в многоквартирных домах, могут выиграть один миллион рублей в конкурсе от Министерства ЖКХ республики. С 1 сентября по 1 ноября 2022 года министерство принимает документы на участие в конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий».

Победителей будет несколько, им положены суммы от 100 тысяч рублей до одного миллиона. Потратить их можно будет на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества. Также из этих денег можно выплатить премию до 15 тысяч рублей председателю совета многоквартирного дома или председателю правления товарищества собственников.

Итоги будут подведены до 1 декабря. Более подробно узнать о конкурсе можно по ссылке.