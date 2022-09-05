Экс-советника из управления Хабирова назначили замминистра экологии Башкирии

фото: Минэкологии РБ

Заместителем министра экологии Башкирии назначили 49-летнего Шамиля Фаррахова. Соответствующее распоряжение подписал премьер местного правительства Андрей Назаров. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Фаррахов родился в городе Октябрьском. Окончил БашГУ по специальности «экономическое и социальное планирование», а также Уфимский юридический институт. 16 лет – с 1995 по 2011 год чиновник работал в системе МВД Башкирии. Затем занимал руководящие должности в муниципальном учреждении «Благоустройство» и в компаниях «ДорСтройРемонт» и «ГРААЛЬ».

С 2015 по 2020 год Фаррахов был вице мэром Октябрьского по вопросам жизнеобеспечения. Затем два года был главным советником отдела по работе с органами местного самоуправления в управлении главы республики по взаимодействию с муниципальными образованиями.