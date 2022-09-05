В Башкирии мужчина пострадал, упав с яблони на работе

В Башкирии рабочий пострадал, упав с яблони.

По данным Гострудинспекции Башкирии, случай произошел в Стерлитамаке в середине августа. В материалах указывается, что рабочий местного троллейбусного управления упал с яблони. В ведомстве не объяснили, для чего 47-летний мужчина забрался на дерево на территории предприятия. В Гострудинспекции случай травмирования называли «тяжелым». В ведомстве начали проверку.

Напомним, что в августе в Башкирии при строительстве «Миловского парка» погибли двое рабочих. Одного из них завалило грунтом, а второй упал с большой высоты.